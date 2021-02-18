شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية تذكر برحلة الأمير سلطان بن سلمان للفضاء بعد إطلاق مسبار الأمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت السفارة الأمريكية بالرياض، صورا من رحلة الأمير سلطان بن سلمان، إلى الفضاء عام 1985م.

وجاء ذلك بمناسبة إطلاق الإمارات العربية المتحدة " مسبار الأمل " أول قمر صناعي عربي نحو كوكب المريخ.

ونشرت السفارة صورتين للأمير سلطان؛ إحداهما يرتدي فيها زي وكالة ناسا، مشيرة إلى أنه صنع التاريخ كأول رائد فضاء عربي مسلم يطير للفضاء على متن المكوك الأمريكي ديسكفري في الـ 17 من يونيو عام 1985م.