شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء لمواطن اشتكى نقل أعمدة ضغط عالي لمكان خطأ: " المقاول السبب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعلت شركة الكهرباء مع شكوى مواطن بمكة المكرمة، بشأن نقل أعمدة ضغط عالٍ لمكان خاطئ.

وأوضحت الشركة أنها صححت وضعاً سابقاً أخطأ فيه المقاول الذي تولى التنفيذ من البداية.

وأشارت إلى أن المشكلة بدأت مع تقدم مواطن بطلب إيصال خدمة لمنزله في حي العلاوة، مبينةً أنه جرى تركيب محول هوائي بعد دراسة الطلب.

وأكدت شركة الكهرباء أنها سارعت بتصحيح الخطأ وتم عمل محضر للمقاول.