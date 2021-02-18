البنك المركزي السعودي يعلن وظائف إدارية وفتح التقديم العام للجنسين

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يعلن البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) عن فتح باب التقديم العام (للرجال والنساء) خريجي المعاهد والجامعات في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية) بالإضافة إلى عدد من الوظائف الإدارية لذوي الخبرة في مقر البنك (بالرياض)، على النحو التالي:

– التقديم العام (ضمن مشاركة البنك في معرض التوظيف الافتراضي بجامعة البترول والمعادن)

المتطلبات: للخريجين والمتوقع تخرجهم من كافة الجهات التعليمية بالمملكة في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية (التقديم لا يتطلب الحضور).

– أخصائي تطوير استراتيجية

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (اقتصاد، مالية، إدارة أعمال، بنوك ومصرفية) مع خبرة سنتين في القطاع الحكومي أو القطاعات المالية أو التقنية أو التقنية المالية.

– أخصائي أداء مؤسسي

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، مالية) مع خبرة سنتين في القطاع الحكومي أو القطاعات المالية أو التقنية أو التقنية المالية.

نبذة عن البنك المركزي السعودي:

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئ في عام 1952 ويعرض أيضا باسم ساما (SAMA)، وهو المصرف المركزي للسعودية وجهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018-2019 بحسب لجنة البنوك المركزية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال الروابط التالية:

– للتقديم العام (رجال ونساء): إضغط هنا (التقديم يومي الأربعاء والخميس فقط 5 و 1442/7/6هـ)

– للتقديم على وظيفة (أخصائي تطوير استراتيجية): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (أخصائي أداء مؤسسي): إضغط هنا

Source wadhefa

