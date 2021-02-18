هيئة الطيران المدني تعلن وظائف هندسية في مطار الملك خالد الدولي

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تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في مشاريع (مطار الملك خالد الدولي بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:
– مهندس ميكانيكي
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع دورات تدريبية تخصصية وشهادة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
الوصف الوظيفي: التصميم والإشراف الفني على أعمال هندسة الميكانيكا في مشاريع المطار ووضع المواصفات والتصاميم للأجهزة والمعدات الميكانيكية.
– مهندس كهربائي
المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات ومعرفة في المعدات والأجهزة والشبكات الكهربائية والطاقة المتجددة.
الوصف الوظيفي: الإشراف على أعمال هندسة الكهرباء في مشاريع المطار والمشاركة في تصميم وتنفيذ المشاريع فيما يخص الأعمال الكهربائية.
– مهندس تكاليف
المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة) أو ماجستير في (إدارة الإنشاءات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في أداء ورصد ومراجعة وظائف هندسة التكاليف.
الوصف الوظيفي: الإشراف على كافة أعمال تكاليف هندسة الإنشاءات اللازمة لإنجاز مشاريع المطار والمشاركة باللجان المختصة بالجانب المالي للمشاريع.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– القدرة على ترتيب الأولويات والقيام بالمهام في الوقت المناسب.
– القدرة على العمل بانسجام مع فريق العمل.
– مهارات في التواصل الشفوي والكتابي.
المزايا:
– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.
– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.
– بدل نقل.
– مكافأة شهر رمضان.
– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/35tu5yF ويستمر حتى نهاية يوم الإثنين القادم 1442/7/10هـ (الموافق 2021/2/22م).
Source wadhefa
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