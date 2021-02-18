هيئة الطيران المدني تعلن وظائف هندسية في مطار الملك خالد الدولي

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تعلن الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في مشاريع (مطار الملك خالد الدولي بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس ميكانيكي

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات مع دورات تدريبية تخصصية وشهادة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).

الوصف الوظيفي: التصميم والإشراف الفني على أعمال هندسة الميكانيكا في مشاريع المطار ووضع المواصفات والتصاميم للأجهزة والمعدات الميكانيكية.

– مهندس كهربائي

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات ومعرفة في المعدات والأجهزة والشبكات الكهربائية والطاقة المتجددة.

الوصف الوظيفي: الإشراف على أعمال هندسة الكهرباء في مشاريع المطار والمشاركة في تصميم وتنفيذ المشاريع فيما يخص الأعمال الكهربائية.

– مهندس تكاليف

المتطلبات: بكالوريوس في (الهندسة) أو ماجستير في (إدارة الإنشاءات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في أداء ورصد ومراجعة وظائف هندسة التكاليف.

الوصف الوظيفي: الإشراف على كافة أعمال تكاليف هندسة الإنشاءات اللازمة لإنجاز مشاريع المطار والمشاركة باللجان المختصة بالجانب المالي للمشاريع.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– القدرة على ترتيب الأولويات والقيام بالمهام في الوقت المناسب.

– القدرة على العمل بانسجام مع فريق العمل.

– مهارات في التواصل الشفوي والكتابي.

المزايا:

– رواتب تنافسية حسب سلم رواتب الهيئة المعتمد.

– بدل سكن 3 رواتب سنوياً.

– بدل نقل.

– مكافأة شهر رمضان.

– مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– إجازة سنوية مدفوعة بالإضافة إلى الأجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/35tu5yF ويستمر حتى نهاية يوم الإثنين القادم 1442/7/10هـ (الموافق 2021/2/22م).

Source wadhefa

