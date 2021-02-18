شركة إيرباص للدفاع والفضاء تعلن وظائف إدارية للجنسين حديثي التخرج

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تعلن شركة إيرباص للدفاع والفضاء (Airbus) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج في تخصصات (المحاسبة، المالية) للعمل في مقر الشركة بمدينة (الرياض) على النحو التالي:

– مراقب مالي مبتدئ – حديث التخرج (Finance Controller – Apprentice/Fresh Graduate)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– محاسب مبتدئ – حديث التخرج (Accountant – Apprentice/Fresh Graduate)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس والأنظمة ذات الصلة بالمحاسبة والمالية.

– يفضل من لديهم خبرة مكتسبة من خلال التدريب التعاوني أو الصيفي.

نبذة عن الشركة:

إيرباص (Airbus) هي شركة عالمية رائدة في مجال الطيران والفضاء والخدمات ذات الصلة تأسست في العام 1969م، ويقع مقرها الرئيسي في بلانياك (فرنسا)، في عام 2019 حققت عائدات بلغت 70.5 مليار يورو ووظفت قوة عاملة تبلغ حوالي 134,000 موظفاً في مختلف مواقعها، وتقدم شركة إيرباص مجموعة شاملة من طائرات الركاب وطائرات النقل والطائرات القتالية، فضلاً عن كونها واحدة من شركات الفضاء الرائدة في العالم. في طائرات الهليكوبتر وحلول الطائرات العمودية المدنية والعسكرية الأكثر كفاءة في جميع أنحاء العالم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مراقب مالي مبتدئ): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (محاسب مبتدئ): إضغط هنا

Source wadhefa

