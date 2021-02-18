هيئة الغذاء والدواء تعلن وظائف إدارية و صحية لحديثي التخرج عبر تمهير

︎ :

.



تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح وظائف متعددة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي توظيف) و (صيدلي) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المقر الرئيسي (بالرياض)، لحملة البكالوريوس بدون خبرة على النحو التالي:

– أخصائي توظيف (وظائف متعددة – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص (موارد بشرية، لغة إنجليزية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

– صيدلي (وظائف متعددة – تبوك)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص صيدلة (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3dedl36

Source wadhefa

