هيئة الغذاء والدواء تعلن وظائف إدارية و صحية لحديثي التخرج عبر تمهير

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تعلن الهيئة العامة للغذاء والدواء عن طرح وظائف متعددة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي توظيف) و (صيدلي) من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المقر الرئيسي (بالرياض)، لحملة البكالوريوس بدون خبرة على النحو التالي:
– أخصائي توظيف (وظائف متعددة – الرياض)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص (موارد بشرية، لغة إنجليزية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).
– صيدلي (وظائف متعددة – تبوك)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص صيدلة (لا يشترط الخبرة).
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية خلال الستة شهور السابقة.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج (تمهير) سابقاً.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/7/5هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3dedl36
Source wadhefa
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