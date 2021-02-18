خرائط جوجل تتيح الدفع مقابل مواقف السيارات

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تضيف خرائط جوجل ميزة مفيدة جديدة تتمثل في القدرة على الدفع مقابل مواقف السيارات، وذلك لجعل ركن السيارة أسهل قليلاً وأكثر أمانًا أيضًا.

وتعمل خرائط جوجل على دمج خدمتين للدفع لمواقف السيارات عبر الأجهزة المحمولة في تطبيقها، وهما Passport و ParkMobile.

ويوفر كلاهما القدرة على العثور على عدادات انتظار السيارات ودفع ثمنها وتجديدها أو رسوم مواقف السيارات من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة أنه يجب عليك النقر على زر الدفع مقابل مواقف السيارات الذي يظهر عندما تكون بالقرب من وجهتك، ومن ثم إدخال رقم العداد، والمدة الزمنية التي تريد الوقوف فيها، وبعدها النقر على خيار الدفع.

ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من الوقت إلى العداد عن طريق تمديد جلسة موقف السيارة بسهولة عبر بضع نقرات فقط.

وقالت جوجل: إن القدرة على الدفع مقابل وقوف السيارات في خرائط جوجل ستكون متاحة في أكثر من 400 مدينة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بوسطن وسينسيناتي وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة والمزيد.

ويحصل مستخدمو هواتف أندرويد على الميزة أولاً، ويتبعها مالكو آيفون قريبًا.

وبفضل التكامل مع مزودي حلول مواقف السيارات Passport و ParkMobile، يمكنك الآن بسهولة دفع العداد مباشرة عبر التطبيق،وتجنب لمس العداد.

تقول جوجل أيضًا: إنها توسع القدرة على دفع أجور النقل العام إلى أكثر من 80 نظام نقل حول العالم.

ويعني هذا أن بإمكانك معرفة كيفية الدفع قبل حتى الدخول إلى إحدى وسائل النقل العام، فضلاً عن القدرة على شراء رصيد النقل مباشرةً من خلال الخرائط في مواقع محددة، مثل سان فرانسيسكو.

وتقول جوجل: إن هذا التوسع يحدث عبر أندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

وإذا كنت تبحث عن اتجاهات وسائل النقل في خرائط جوجل، فسترى خيارًا لشراء التذاكر يظهر بجانب النتائج.

وعلى غرار ميزة الدفع مقابل موقف السيارات، يحتاج العملاء إلى امتلاك حساب Google Pay مرتبط ببطاقة ائتمان أو خصم صالحة لإجراء المعاملة.

وقام عدد من أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم بتحديث طرق تحصيل الأجرة لتشمل وسائل الدفع دون تلامس أو الدفع عبر Google Pay أو Apple Pay.

كما بدأت بعض أنظمة النقل المعتمدة على التصاريح الأسبوعية أو الشهرية، مثل بطاقة Oyster في لندن أو بطاقة Clipper في سان فرانسيسكو، بالعمل مع آبل وجوجل لدمج تصاريح الدفع هذه في تطبيقاتها.

يذكر أن جوجل ليست شركة التكنولوجيا العملاقة الوحيدة التي تحاول جذب ركاب وسائل النقل، حيث بدأت كل من Uber و Lyft حديثًا بدمج اتجاهات النقل في تطبيقات كل منهما.

Source aitnews

