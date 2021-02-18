بعد تجاوز قيمة الـ”بتكوين” 50 ألف دولار.. تعرّف على أفضل 10 عملات رقمية في العالم

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تصدرت العملات الرقمية في الآونة الأخيرة حديث الساعة عالميًا، ولفتت أنظار المستثمرين بصورة كبيرة، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها عملة “بتكوين”، والتي تجاوزت 50 ألف دولار، في سابقة هي الأولى من نوعها، للعملة الرقمية الأولى في العالم، والمهيمنة على سوق العملات المشفرة.

والعملات الرقمية ليس لها وجود بالشكل المادي المعتاد، وإنما تُعد نوعًا من “الأصول المالية الرقمية”، أو ما يُسمى “العملات المشفرة”، والتي صُممت لتكون وسيلة للتبادل المالي الإلكتروني، حيث يمكن من خلالها إجراء المعاملات المالية بين الكيانات أو المستخدمين عبر شبكة الإنترنت، باستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

ولعل ما يميز العملات الرقمية هو إمكانية تداولها بشكل مباشر بين طرفين، دون الحاجة إلى وسيط مالي كالبنوك أو غيرها من المؤسسات المالية، لذلك فهي عملة غير مركزية، كذلك فقد ساهمت في إجراء عمليات الدفع بسهولة كبيرة، وفي الوقت المحدد، فضلا عن خفض تكاليف معاملاتها المالية.

وشهد عام 2009 الظهور الأول للعملات الرقمية بعملة “بتكوين”، وكانت عبارة عن وسيلة للدفع الإلكتروني، تعتمد في الأساس على نظام تشفير تحت اسم “بلوك تشين”.

وهناك أكثر من 4400 عملة رقمية في العالم، بإجمالي قيمة سوقية يتجاوز 1.5 تريليون دولار أمريكي، أشهرها على الإطلاق “بتكوين”، التي تخطت قيمتها السوقية 959 مليار دولار، وفقا لموقع “إنفيستوبيديا” الأمريكي.

وتكمن أبرز مخاطر التداول في العملات الرقمية في كونها متقلبة بصورة كبيرة،تصل إلى حد خسارة المبالغ المستثمرة فيها، كونها تتأثر بعوامل أخرى أبرزها الأحداث المالية والسياسية.

ونعرض فيما يلي أبرز 10 عملات رقمية متداولة عالميًا، وفق آخر إحصائية صدرت اليوم (الأربعاء)، الموافق 17 فبراير 2021، والتي أوردها موقع “إنفيستوبيديا” الأمريكي:

1- بتكوين : تتصدر “بتكوين” ورمزها (BTC)، المركز الأول في قائمة العملات الرقمية عالميًا، حيث تخطى سعرها 51.4 ألف دولار، وبلغت قيمتها السوقية 960 مليار دولار.

2- إيثيريم : وتحتل “إيثريم” ورمزها (ETH)، المركز الثاني، مسجلة 1.8 ألف دولار، وتبلغ قيمتها السوقية 208 مليارات دولار.

3- تيثير : وتأتي “تيثير” ورمزها (USDT) في المركز الثالث، بسعر دولار واحد، ووصلت قيمتها السوقية إلى 32 مليار دولار.

4- بولكادوت : احتلت “بولكادوت”، ورمزها (DOT)، المركز الرابع، ويصل سعرها إلى 30 دولارًا، بقيمة سوقية 27 مليار دولار.

5- كاردانو : تحتل ” كاردانو” ورمزها (ADA) المركز الخامس، بين أفضل العملات الرقمية في العالم، حيث يبلغ سعرها 0.8 دولار، وقيمتها السوقية 26 مليار دولار.

6- ريبيل : وتأتي ” ريبيل” ورمزها (XRP) في المركز السادس، لتسجل سعر 0.5 دولار، وتجاوزت قيمتها السوقية 24 مليار دولار.

7 – بينانس كوين : وجاءت “بينانس كوين” ورمزها (BNB)، في المركز السابع، حيث سجل سعرها 135 دولارًا، وقيمتها السوقية 20 مليار دولار.

8- لايتكوين : وفي المركز الثامن جاءت “لايتكوين” ورمزها (LTC)، وبلغ سعرها 223 دولارًا، وقيمتها السوقية 14 مليار دولار.

9- بتكوين كاش : واحتلت ” بتكوين كاش” ورمزها (BCH)، المركز التاسع بين أشهر العملات الرقمية في العالم، وسعرها 716 دولارًا، وقيمتها السوقية 13 مليار دولار.

10- تشاين لينك : وتذيلت القائمة “تشاين لينك” ورمزها (LINK)، لتأتي في المركز العاشر، وسعرها 31 دولارًا، وقيمتها السوقية 12 مليار دولار.

Source akhbaar24.argaam

