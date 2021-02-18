الحد من الوجبات السريعة هل يكفي لتفادي السكري 2 ؟

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أكد أستاذ واستشاري السكري والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، أن الحد من تناول الدهون والوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية لا يكفي وحده لتفادي التعرض للسكري المكتسب (النوع الثاني) الذي يحدث بسبب البدانة وزيارة الوزن، إذ لا بد أن يصاحب ذلك ممارسة الرياضة لأهميتها في حرق الدهون والسعرات الحرارية.

حرق السعرات الحرارية لتفادي السكري

وقال في تصريحات لـ “المواطن “: كلما مارس الفرد الرياضة أكثر، حرق سعرات حرارية أكثر، وهذا يعني زيادة معدلات الأيض لدى الفرد مما يؤدي إلى حرق المزيد من الدهون، فالتمارين الرياضية تساعد كثيرًا على التخلص من السمنة، خاصة إذا صاحبها الالتزام الغذاء الصحي وابتعد كثيرًا عن أطعمة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وعدم ممارسة أي نشاط رياضي.

تغير نمط الحياة

وأشار إلى إن انتشار البدانة هو المسبب الرئيسي لداء السكري (٢) وله أسباب عديدة وهي تغير نمط الحياة من الحياة القروية إلى الحياة المدنية وما صاحبها من الابتعاد عن المواد الغذائية الصحية والتحول إلى الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية، وانتشار الوجبات السريعة أصبح من أكبر المخاطر التي تواجه كل أطفال العالم وأضرارها عديدة على صحة الفرد والمجتمع وللأسف أصبحت منتشرة في معظم أحياء كل مدينة محليًا وعالميًا، توفر وسائل الراحة للفرد والمجتمع مما أدى إلى قلة الحركة والجلوس أمام أجهزة التلفاز والحاسوب والألعاب الإلكترونية مما قلل بشكل كبير أوقات النشاط الرياضي.

نصائح هامة وقائية

ونصح البروفيسور الأغا في ختام حديثه، بضرورة اتباع نصائح هامة وهي: تناول الأطعمة الصحية مثل كثرة تناول الخضراوات والفواكه والابتعاد عن أكل الحلويات والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عاليةمثل الوجبات السريعة والتي هي من أهم العوامل في انتشار البدانة في جميع أنحاء العالم، تشجيع ممارسة الرياضة لجميع أفراد العائلة وخصوصًا الأطفال، حيث إن الطفل لحاجة لمرافقة أفراد عائلته معهم خلال فترة الحركة والنشاط البدني (الأبوان هما القدوة التي يقتدي بها الطفل).

كما نصح بالتقليل من الجلوس أمام شاشات التليفزيون والأجهزة الإلكترونية، تجنب شرب المياه الغازية والعصائر المحلاة حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية، واستبدالها بشرب الماء فهو ضروري جدًا لخلايا الجسم المختلفة، محاولة تجنب العقاقير التي تحتوي على الكورتوزون قدر الإمكان خصوصًا المراهم الجلدية.

Source almowaten

