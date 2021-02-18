آل جابر: جرائم الحوثي تُفسد جهود تحقيق السلام والهجوم على مأرب عمل إرهابي

أكَّد سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، أنَّ استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمملكة العربية السعودية سببه مساندتها للقضية اليمنية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار السفير آل جابر إلى أنَّ رفض الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كلَّ الجهود الدولية لتحقيق السلام.

ووصف سفير السعودية باليمن هجوم ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من مليوني يمني أغلبهم نازحون بالعمل الإرهابي الجبان.