للحد من انتشار كورونا.. حجز المواعيد إلزامي عبر تطبيق خدمة العملاء بأمانة عسير

حصرت أمانة منطقة عسير استقبال المستفيدين من خدماتها وخدمات البلديات التابعة لها بتسجيل موعد مسبق عبر تطبيق "خدمة العملاء" الإلكتروني.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإجراء يهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب بحسب الطاقة الاستيعابية اليومية وحفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشار أمين المنطقة إلى أن الحجز المسبق لمراجعة الأمانة أو إحدى بلدياتها سيكون عبر خدمة إلكترونية ميسرة وواضحة، تتوفر على أنظمة الآيفون والأندرويد والمتصفحات الإلكترونية، لافتًا الانتباه إلى أهمية تفعيل تطبيق "توكلنا"، مما يسهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى إنهاء طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية و معاملاتهم بسهولة ويسر.