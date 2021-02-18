السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 621 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضا 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.

// انتهى //

06:16ت م

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سيئول 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85.567 إصابة.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضا 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1544.// انتهى //06:16ت م0016

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