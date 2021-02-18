اتفاق (سعودي-أمريكي) على التصدي لـ"كورونا"

محمد الفلاح - اتفاق سعودي-أمريكي على التصدي لـكورونا

الخميس 18 فبراير 2021

اتفق وزيرا المالية السعودية محمد الجدعان والخزانة الأمريكية جانيت يلين، على ضرورة التصدي لجائحة كورونا.



وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فإن يلين "أكدت ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ".

كانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد وافقت بالإجماع على تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من أثر كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

والإثنين الماضي، أعلن بايدن، ترشح جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة في فريق الإدارة المقبلة، كما رشح الرئيس الأمريكي المنتخب والي أدييمو لمنصب نائب وزير الخزانة، ورشح بايدن سيسيليا روس لتولي قيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

ومن بين أهم القضايا التي ستمثل أمام يلين، سيكون التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، حيث اقترح الرئيس جو بايدن خطة تحفيز بحجم 1.9 تريليون دولار وتعهد باستثمار تريليوني دولار آخرين في البنية التحتية ومشاريع الطاقة الخضراء والتعليم والأبحاث لزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

يذكر أن جانيت يلين كانت في وقت سابق رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة بين 2014 و2018.