شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة داخل المنزل.. إذا أصيب أحد أفراده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المركز الأوروبي للحد من الأمراض ومكافحتها أمس الأول، أنه يتعين على كل شخص أن يرتدي قناع الوجه (الكمامة) داخل منزله، إذا ظهرت أعراض مرض كوفيد-19 على أحد أفراد الأسرة، أو ثبت تشخيص إصابته. وذكر أن الأعراض التي توجب ارتداء الكمامة داخل البيت تشمل السعال، والحمى، وفقدان حاستي الشم والذوق. كما يتعين على الشخص المصاب بتلك الأعراض، أو من تأكد تشخيص إصابته أن يرتدي الكمامة أيضاً داخل المنزل، لضمان حماية أفراد أسرته. وأشار إلى أن التقارير الفنية أكدت دوراً مهماً لقناع الوجه في الوقاية من وباء كوفيد-19. وزاد أنه على رغم تباين آراء العلماء في شأن قدر الحماية الذي توفره الأنواع المختلفة من الكمامات وأغطية الوجوه، إلا أن الثابت هو أنها مجدية جداً في الوقاية من تفشي مرض كوفيد-19. وأضاف التقرير أنه على رغم ذلك التباين، فإن وجود الكمامة خير من عدمه. وفيما تشير دراسات إلى أنه لا يوجد دليل علمي صلب يؤكد جدواها، إلا أنها توفر قدراً من الحماية يراوح بين القليل والمتوسط. ويذكر أن بريطانيا كانت فرضت إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر منذ يونيو 2020.

