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⁨‪الكلوب هاوس يسئ للمجتمع‬⁩

‏إلى هالدرجه وصل الانحطاط في هذا البرنامج ‼️

غرف تجمع البنات المتحررات مع الشواذ

يتحدثون فيما تهوى نفسهم دون مرجع ديني ولا ثقافي

واصبح الشاذ يتحدث عن شذوذه دون حاجز او حياء‼️

???? تذكروا كلامي

هذا البرنامج كالسم في المجتمع … مع مرور الوقت وفي تطوره السريع راح نلاحظ ان المجتمع انسلخ منه حاجز الدين و الحياء … وراح ترى الشواذ وغيرهم يتجرأون للخروج في العلن ليكسروا الحاجز الديني و الاجتماعي و الاعلان عن شذوذهم وارتباطهم

???? نصيحة محب

اذا تخاف على دينك و مجتمعك ساهم في التحذير من هذا السم القاتل لدمار ديننا ومجتمعنا ????????

