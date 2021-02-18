«الحصيني» يتوقع مزيدًا من التقلبات الجوية ويحدد المناطق المتأثرة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، مزيدًا من التقلبات الجوية على مصر وبلاد الشام والتي تؤثر على المملكة.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن المناطق المتأثرة هي: «الحدود الشمالية، وحائل، والجوف، والرياض، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان» خلال الـ«48» ساعة المقبلة.

وتابع خبير الطقس، أنَّ انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة ستشهده الأطراف الشمالية للمملكة؛ بسبب كتلة شديدة البرودة، والتي أدت إلى التقلبات المشار إليها.

واستكمل «الحصيني»: «أن الموجة الباردة تؤثر على حائل ومكة والمدينة المنورة والرياض بانخفاض واضح في درجات الحرارة من 7 إلى 11 درجة مئوية»، متوقعًا عودة الأجواء الباردة بدءًا من منتصف الليلة أو فجر الخميس.

واختتم: «ستشهد معظم المناطق نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، مع هطول أمطار على أجزاء من المملكة، أما الرياض ستكون موعودة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة فجر الخميس»، منوهًا بأن الأجواء ستكون جيدة نهاية الأسبوع.

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