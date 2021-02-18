شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات بين المصلين تغلق 8 مساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 8 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق بعد ثبوت 10 إصابات بـ« كورونا » بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 10 أيام إلى 87 مسجداً تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أنه جرى إغلاق 3 مساجد في منطقة الرياض، بعد رصد 4 إصابات؛ حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين وحالة واحدة بمسجد في حي عرقة بالرياض، إضافة إلى ثبوت 3 حالات بمسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، إلى جانب حالتين في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد، أمس، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ 4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.