السعودية اليوم / مصر تسجل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و 10150 حالة وفاة.

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02:28ت م

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القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت مصر 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 49 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إلى أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 175677 حالةً ضمنهم 136081 حالةً تم شفاؤها، و 10150 حالة وفاة.// انتهى //02:28ت م0014

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