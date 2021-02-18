شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا».. تدشين مراكز لقاحات جديدة بكافة المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالمملكة إلى 373702 حالة، منها 2611 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 480 حالة حرجة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 349 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 364646، فيما بلغ عدد الوفيات 6445 حالة، بإضافة 4 وفيات جديدة، كما تم إجراء 49608 فحوص مخبرية.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أكدت «الصحة» أنه سيتم التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كل مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح.