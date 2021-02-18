شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أداء دوائر النيابة وفقا لمستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ودعا «المعجب» في ختام جولاته التفقدية لمقرات النيابة بمنطقة نجران، أمس، جميع أعضاء النيابة، إلى تكثيف العمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

واستهل النائب العام جولته بفرع النيابة العامة بمنطقة نجران، والتقى خلالها، برؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط، متفقدا سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة، في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة «حفظها الله». كما جرى خلال الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظة بدر الجنوب ومحافظة خباش.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالاً للجولات التفقدية على مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.