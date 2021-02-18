شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف معاناة 860 مريضا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها الطبية والتوعوية لـ 861، مستفيدا، خلال الفترة من 4 - 10 فبراير 2021م.

وراجع العيادات في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 227 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 205 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 7 أفراد. كما صرفت الأدوية لـ 265 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 134 مستفيدا، فيما استقبل قسم الإحالة الطبية 8 أفراد، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.