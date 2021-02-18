شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في كأس السعودية بأندر مخطوطة عن الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة للمشاركة في كأس السعودية 2021 لسباقات الخيل في نسخته الثانية التي ستنطلق يومي 19 و20 فبراير الجاري في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وتشارك المكتبة في هذا الحدث العالمي الذي يجمع نخبة الخيل والمدربين العالميين بمجموعة متنوعة من مقتنياتها من المخطوطات والكتب النادرة والمسكوكات والصور التاريخية التي تبرز أوصاف الخيل العربية الأصيلة، ومراتب الفروسية ودرجاتها.

ومن أبرز هذه المقتنيات التي تعرضها المكتبة في معرض تقيمه بهذه المناسبة: «أصول الخيل العربية في مخطوطة عباس باشا الأول» التي تعد مصدرا معرفيا مهما في أنساب الخيل العربية، حيث قامت المكتبة بتحقيق هذه المخطوطة بواسطة فريق من المختصين، وقد صدرت في مجلدين: الأول: صورة طبق الأصل من مخطوطة عباس باشا الأول في الخيل، والمجلد الثاني: يحتوي على الدراسة بفصولها وأبوابها المتعددة.

وصرح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر بأن انطلاق البطولة العالمية للفروسية بالمملكة من خلال كأس السعودية يشكل لحظة رائعة من لحظات التاريخ خاصة وأن للمملكة تراثا عريقا في هذا المجال يرتبط بقيمها وتاريخها، وبتاريخ الجياد العربية الأصيلة التي لها سمعتها في العالم كله.

وأوضح ابن معمر أن مشاركة المكتبة في كأس السعودية يعطي بعدا حضاريا وثقافيا للفروسية، بوصفها أحد الأركان الرئيسية من تاريخ المملكة العربي والإسلامي، وتقدم المكتبة في هذه المشاركة مجموعة من مقتنياتها النادرة الخاصة بالفروسية والخيول، حيث اهتمت المكتبة منذ إنشائها قبل أكثر من ثلاثين عاما بهذا المجال، وأنشأت مركزا خاصا لدراسات الفروسية يحتوي على أكثر من 12 ألف مادة متنوعة بين الدراسات والكتب النادرة في مختلف اللغات العالمية، والصور واللوحات والأيقونات والوثائق والمخطوطات والمسكوكات وكلها تبرز أوصاف الخيل وقيم الفروسية. وبين ابن معمر أن مخطوطة عباس باشا بمكتبة الملك عبدالعزيز هي أندر ما كُتب عن أصول الخيول في الجزيرة العربية قبل 170 عاما.