شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخختين» أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، طائرتين «مفخختين» دون طيار، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وفي وقت سابق، أعلن «المالكي»، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة، صباح أمس، أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط». وأكد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.