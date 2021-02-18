شكرا لقرائتكم خبر عن «تسهيل» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة مبادرة «تسهيل»، وهي تقدم خدمة بناء منحدرات أمام منازل ذوي الإعاقة الحركية لتسهيل وتيسير حركتهم.

وتعد مدينة الجبيل الصناعية مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من حيث تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المرافق وفقا لأعلى المواصفات التصميمية لذوي الإعاقة الحركية والتي تتوافر فيها منحدرات في المرافق العامة مثل «الجوامع والمساجد، والمدارس والكليات، ومراكز الحارات ومراكز التسوق والمولات، والشواطئ والمتنزهات، بالإضافة إلى ممرات المشاة وتقاطعات الطرق».

وتستهدف مبادرة «تسهيل» الوصول إلى ذوي الإعاقة الحركية من خلال التواصل مع الجمعيات والمراكز الحكومية والأهلية لتحديد رغباتهم وتلمس احتياجاتهم لعمل منحدرات أمام المنازل أو المواقع الأخرى لتسهيل التحرك والتنقل دون عناء أو مساعدة، ورفع جودة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين بناء على الطلبات المقدمة وتنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية التي تضمن سلامة الجميع، والتيسير على ذوي الإعاقة. كما نفذت الهيئة الملكية عددا من المنحدرات لذوي الإعاقة في الجبيل الصناعية وتسخير كافة الإمكانيات لهم.

وأهابت الهيئة الملكية بالجبيل بجميع من لديهم الرغبة في هذه الخدمة بالاتصال بمركز التواصل الموحد لقطاع التشغيل والصيانة على هاتف «013342500».