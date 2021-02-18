شكرا لقرائتكم خبر عن 6500 متر سفلتة بشوارع السفانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخفجي من سفلتة الشوارع للمحور الداخلي بمركز السفانية بطول 6500 متر طولي، وجارٍ البدء بأعمال الإنارة بطول 950 مترا طوليا بالطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وأيضا بشارع الأمير محمد بن فهد بالمحافظة، وذلك ضمن مشاريع السفلتة التي تنفذها البلدية، والتي تستهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وبرامج جودة الحياة بمشاريع البنى التحتية في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني أن كمية الأسفلت المستخدم تقدر بـ 60 ألف متر مربع أي بطول 6500 متر طولي، مشيرا الى أنه جارٍ العمل الآن على توريد وتركيب بردورات بطول 1580 مترا طوليا، كما تم البدء بأعمال الإنارة بالطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك فيصل بعدد 23 عامودا أي بطول 950 مترا طوليا، والبدء بأعمال الإنارة بشارع الأمير محمد بن فهد، بتركيب 23 عمودا مزدوجا بطول 10 أمتار.