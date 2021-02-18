شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مليون م3 مخلفات إنشائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة» بأمانة محافظة الأحساء عن رفع 440 ألف طن من النفايات المنزلية خلال العام الماضي 2020م، فيما بلغت كمية المخلّفات الإنشائية «مُخلفات الهدم والبناء العشوائية» المرفوعة مليون متر مكعب.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات م. فهد الزهراني أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة، وامتدادا لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر أن الربع الأخير من العام الماضي 2020م شهد رفع 432 مركبة «مهملة - تالفة» من الطرقات العامة والأحياء، وذلك ضمن مشروع رفع «المركبات التالفة والمهملة» وإزالة ما تسببه من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام في برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة وفق آليات مرحلية وإجرائية متعلقة بهذا الشأن.

يذكر أن مشاريع النظافة العامة بالأحساء تضم 12 مشروعا مستقلا، منها مشروعان لمدينة الهفوف وآخران بمدينة المبرز، ومشاريع لمدن الجفر والعمران والعيون وتوابعها، ومشاريع النظافة في الهِجر، ونظافة هجرة ذعبلوتن، ونظافة شاطئ العقير، ومشروع لمدينة سلوى، وتتم هذه المشروعات بناء على آلية متطورة وأسس منهجية وضعتها الوزارة لمتابعة خدمات النظافة في مدن المملكة ومتابعة أداء الأمانات والبلديات في تنفيذها.