شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف مراجع لـ«الرعاية الأولية» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت صحة حفر الباطن ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية أن عدد مراجعي العيادات العامة والأمراض المزمنة بلغ 52.963 مراجعا خلال شهر يناير لعام 2021م، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 5304 عينات، ووصل عدد مراجعات عيادة الحوامل 675 مراجعة.

ولفتت إلى أنه استفاد 3008 أطفال من عيادة الطفل السليم، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأسنان 914 مراجعا.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية لجميع أفراد المجتمع.