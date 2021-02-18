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جولات نسائية على منشآت التزيين

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الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الخدمات النسائية، التابعة لبلدية الظهران، جولاتها الرقابية على منشآت التزيين النسائية؛ لمتابعة تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

وشددت الإدارة على ضرورة تطبيق كل البروتوكولات الوقائية، ضمن الجهود الميدانية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس «» المستجد، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات. كانت بلدية الظهران قد أنذرت وخالفت 19 منشأة، خلال 34 زيارة، بالتعاون مع شرطة الظهران، ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ضمن حملة «نتعاون ما نتهاون».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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