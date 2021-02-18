شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الساحات وإزالة المخلفات بأحياء القليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية القليب، تنظيف الساحات، وإزالة المخلفات في القليب والمراكز التابعة، ضمن أعمالها للمحافظة على المظهر العام، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت بلدية القليب، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.