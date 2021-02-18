شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 3 طرق شريانية.. ومسارات آمنة لـ«المشي والدراجات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إنشاء الطرق الشريانية بالمحافظة، ووجه مهندسي ومقاولي المشاريع، بمضاعفة الجهود، ومواكبة برامج جودة الحياة، وتنفيذ تأهيل وتخطيط الشوارع بمواصفات مختلفة، وعمل مسارات آمنة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية.

وأشرف م. الحسيني على شارع «شمال الناصرة»، وكانت المرحلة الأولى للشارع قد بلغ طولها 700 متر، وعرض 60 مترًا، أما المرحلة الثانية فيبلغ امتدادها بطول 540 مترًا تقريبًا، وبعرض 40 مترًا، ويبدأ هذا الشارع من شارع العوامية، ويمتد باتجاه الغرب ليتقاطع مع طريق الإمام علي بن أبي طالب.

وزار الشارع الذي بدأت فيه بلدية محافظة القطيف بتهيئة امتداده من شارع سلمان الفارسي بعنك، الذي جاء بعد نزع ملكية عدة عقارات، تمهيدًا لأعمال السفلتة والأرصفة به، ويبلغ طول الشارع 800 متر، وعرض 40 مترًا، ويمتد حتى يلتقي مع طريق الملك عبدالعزيز.

كما أشرف م. الحسيني على طريق وسط العوامية، الذي يبدأ من شمال مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، ويمتد بطول 700 متر تقريبًا، وبعرض 30 مترًا، ويمتد حتى يتقاطع مع طريق الإمام علي.

وتأتي هذه الجولات الرقابية على الشوارع، والمتابعة الدقيقة على المشاريع التنموية والتطويرية، لتلامس اهتمام المواطن، وتحقيق احتياجاته بشكل مباشر، ورفع كفاءة وتنفيذ الطرق الشريانية والمحورية الرئيسية، ومن أجل سرعة الإنجاز مع الجودة العالية، والتأكد من عدم وجود معوقات تأخر في إنجاز العمل.