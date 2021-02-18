شكرا لقرائتكم خبر عن 11 محورا في تقرير «إدارة الأعمال» بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض التقرير السنوي لكلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أكثر من 11 محورا، تضمنت تعريفا بالكلية، وبرامجها وتخصصاتها، ومنسوبيها، وأعداد طلبتها، ومبتعثيها، وأعداد خريجيها.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال د. فيصل الحديثي، أن الكلية تعمل وفق رؤية الجامعة من خلال منهجية الاستثمار المعرفي والمهني في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائنا الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، ومواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف: شهد العام 2020م منجزات على كافة المستويات، من أبرزها التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والانتقال في مسيرة التعليم عن بعد بكفاءة واحترافية، وتفعيل البيئة الرقمية في كافة التعاملات والاجتماعات.

من ناحيتها، قالت وكيلة كلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عفاف السالم: تعمل الكلية على إكساب المعرفة لطلابها وطالباتها بالأعمال الأساسية في المجالات المهمة لأصحاب العمل بما في ذلك الاتصال وحل المشكلات والقيادة والعمل الجماعي، وأن الكلية وضعت نصب عينيها كل ما شأنه أن يضيف لمنسوبيها العلم والمعرفة ويرفع مستوى الكفاءة على الوجه الذي يصب في مصلحة الطلاب والطالبات ويصنع الفارق.

وتقدم الكلية العديد من التخصصات المهمة لسوق العمل، ويوجد عدة أقسام أكاديمية تمنح درجة البكالوريوس وهي قسم المحاسبة وقسم العلوم المالية والمصرفية وقسم نظم المعلومات الإدارية، بالإضافة إلى الأقسام المساندة وهي قسم الاقتصاد وقسم الأساليب الكمية وقسم إدارة الأعمال وقسم التسويق وقسم الأنظمة الإدارية، وتحوي الكلية العديد من الأندية الطلابية في عدة مجالات إدارية واقتصادية ومالية، بالإضافة إلى أن الكلية تقدم برنامجا للدراسات العليا وتمنح شهادة الماجستير التنفيذي والماجستير في مالية الشركات وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر، وللكلية مساهمات مجتمعية عدة حيث تدعم الكلية أعمال خدمة المجتمع وتساهم في ذلك عن طريق طلابها وطالباتها والكادر التعليمي والإداري بالكلية.