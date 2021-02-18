شكرا لقرائتكم خبر عن «محلي القطيف» يوجه بمتابعة المشاريع ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس المحلي لمحافظة القطيف، برئاسة محافظ القطيف المكلف رئيس المجلس المحلي فلاح الخالدي، أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وناقش اجتماع المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تطوير الأحياء القديمة بمدن وبلدات المحافظة وفق التخطيط الذي تنشده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وشهد الاجتماع عرض أبرز توصيات المجلس المحلي السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، ومنها ما يتعلق بمشاريع البلدية والمشاريع الصحية، والمشاريع التعليمية، ومشاريع خدمات المياه.