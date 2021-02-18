شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على دعم العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، على تقرير لأبرز مشاريع وبرامج جمعية العمل التطوعي، خلال عام 2020.

وأشاد سموه، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي محمد البقمي، وعددا من منسوبي الجمعية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بالتقرير، وهنأهم على حصول الجمعية على المركز الثالث كأعلى جمعية تفعيلا لمنصة العمل التطوعي في المملكة والمركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية.

وأكد سموه حرص القيادة - أيدها الله - على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، وتعتبر أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، قدم البقمي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلا الله التوفيق والسداد.