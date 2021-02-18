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ولي العهد يهنئ بارو وأوسماني بذكرى الاستقلال

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جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا الرئيس أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للقائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا فيوسا أوسماني بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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