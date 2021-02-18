شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي»: نرحب بنتائج التصويت على تشكيل «التنفيذية الليبية» الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وأكد المعلمي خلال اللقاء على روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المرحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا.

وشدد على رفض المملكة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.