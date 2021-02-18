شكرا لقرائتكم خبر عن 41079 جولة ميدانية تغلق 260 منشأة مخالفة بالشرقية والطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانات نجران والشرقية والطائف 41079 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بتطبيق الاحترازات والتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وفي هذا الإطار، أغلقت أمانة الطائف 220 منشأة تجارية لم تتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك إثر تنفيذ أكثر من 39 ألف جولة رقابية على المحلات والأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وقفت خلالها على 13 ألف منشأة تجارية.

كما نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1518 جولة رقابية، و38 جولة مشتركة، أسفرت عن إغلاق 40 مُنشأة مخالفة، فيما استقبلت الأمانة (33) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها وإبراز «توكلنا»، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الجسدي الآمن في التسوق.

وفي السياق، حررت أمانة منطقة نجران 7 مخالفات خلال 523 جولة ميدانية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين.

من جهة أخرى، نفذت أمانة العاصمة المقدسة أمس حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، أسفرت عن إزالة 35 حاجزاً خرسانياً، وحصر 82 سيارة تالفة، وألزمت أصحاب المباني «تحت الإنشاء» بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة.

جدة: إغلاق 383 سوقاً ومحلاً تجارياً مخالفاً

أغلقت أمانة محافظة جدة، أمس الأول 383 سوقا ومحلا تجاريا لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن «الشؤون البلدية»، وخالفت 428 نشاطا، إثر تنفيذها 4415 جولة ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية، إضافة الى المشاركة ضمن حملة البروتوكولات الوقائية التي تترأسها محافظة جدة.

وطالت الإغلاقات سوق الرحمانية ومركز تجاريا شهيرا غرب المحافظة وعدة محلات تجارية في أسواق الذهب المركزي والبوادي والياسمين مول إضافة الى عشرات المحلات التجارية.

ورصدت "الخليج 365" عمل اللجان الميداني التي تفقدت العديد من المحلات التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وتمثلت ابرز المخالفات في عدم لبس الكمامة، وعدم رصد درجة حرارة المتسوقين، عدم طلب تطبيق توكلنا، ولم تخل جولات الأمانة من رصد مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات البلدية.