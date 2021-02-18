شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في 24 ساعة: 334 إصابة وشفاء 349 ووفاة 4 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جددت وزارة الصحة التأكيد على أنه سيتم التوسع في إنشاء المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق السعودية ، وحثت الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وأعلنت الصحة أمس (الأربعاء) تسجيل 334 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة وتعافي 349، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2611 منها 480 حرجة.

وكشفت إحصائية الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (373702) حالة وحالات التعافي (364646) حالة مع تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى (6445) حالة وإجراء (49608) فحوص مخبرية.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.