شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقت لـ 8 مساجد في 4 مناطق بعد إصابة 10 مصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الأربعاء) 8 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 10 أيام 87 مسجداً تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 3 في منطقة الرياض تم فيها رصد 4 حالات إصابة بكورونا، وحالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين، وحالة واحدة بمسجد بحي عرقة بالرياض، و3 حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 8 مساجد أمس بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، و4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في المناطق التالية: المدينة المنورة، والشرقية، والباحة، وتبوك. وأكدت أنها تواصل جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد.