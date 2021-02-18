شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب لمنسوبي النيابة: ضاعفوا الجهود لتحقيق العدالة بسرعة ودقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أتمّ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب جولاته التفقدية أمس (الأربعاء) بزيارة لمقار النيابة العامة في منطقة نجران، وكان برفقته عدد من مسؤولي النيابة.

واستهل النائب العام جولته بفرع النيابة العامة بمنطقة نجران، والتقى رؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط وتفقد سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وتضمنت الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظة بدر الجنوب ومحافظة خباش، وخلالها وجه النائب العام منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، داعياً أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون في ما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالاً للجولات التفقدية على مناطق المملكة، التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.