شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يرعى توقيع اتفاقيتين بين «إيسيسكو» وجامعتي المؤسس والطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع اتفاقيتي تعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وجامعة الملك عبدالعزيز وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف. ووقع الاتفاقيتين المدير العام للمنظمة الدكتور سالم محمد المالك، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة الطائف أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الدكتور يوسف عبده عسيري.

من جهة ثانية، استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم في لقاح كورونا والموافقة عليه، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له.

من جهة أخرى، كرم الأمير خالد الفيصل الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد)، التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه والأسر وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني، وتسلم التكريم مديرو التعليم في مكة المكرمة وجدة والطائف.

واستمع خلال التكريم إلى شرح عن المسابقة، التي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها نحو 260 ألف مشاركة في مجالات التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب، فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملا.