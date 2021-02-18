شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يرعى توقيع اتفاقيتين بين «إيسيسكو» وجامعتي المؤسس والطائف والان مع التفاصيل
من جهة ثانية، استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء وأنشطتها وبرامجها خلال جائحة كورونا الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتوفرها، وما تم في لقاح كورونا والموافقة عليه، خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له.
من جهة أخرى، كرم الأمير خالد الفيصل الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد)، التي شارك فيها طلاب وطالبات التعليم ومنسوبوه والأسر وأولياء الأمور والمهتمون بالتعليم الإلكتروني والتقني، وتسلم التكريم مديرو التعليم في مكة المكرمة وجدة والطائف.
واستمع خلال التكريم إلى شرح عن المسابقة، التي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها نحو 260 ألف مشاركة في مجالات التعليم، والإعلام والتثقيف، والتدريب، فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملا.