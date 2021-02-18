السعودية | التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الخميس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف "استمرار محاولات المليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

والأربعاء، اعترضت الدفاعات السعودية طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة. وأفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن اعتراض الطائرة المفخخة جرى في الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.

طائرة مسيرة حوثية تم إسقاطها مؤخراً في اليمن (أرشيفية)

وأضاف التحالف أن محاولات الميليشيات للاعتداء على المدنيين تمثل "جريمة حرب"، وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".