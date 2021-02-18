شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد مركز الملك عبدالعزيز مركزا لزراعة القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

اعتمد المجلس الصحي السعودي مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مركزًا معتمدًا لزراعة القلب.

وجاء هذا الاعتماد بعد استيفاء المركز للشروط الفنية اللازمة، والتي تم تقييمها خلال الزيارة الميدانية من قبل ممثلي اللجنة الوطنية لزراعة القلب.

كما جاء هذا الاعتماد في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة- حفظها الله- لهذا الصرح المتميز، والذي يواكب التطورات الحديثة لخدمة جميع مرضى القلب من خلال ما يحتويه من إمكانيات وتجهيزات، وكذلك حرصها على نوعية الخدمات الصحية وجودتها.