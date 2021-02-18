شكرا لمتابعة خبر عن آل جابر يوضح ما فعله الحوثيين لإفساد الجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أوضح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن رفض المليشيات الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام يفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.

وقال محمد آل جابر، إن استهداف الحوثيين المملكة لمساندتها الشعب اليمني، وإن هجومهم على محافظة مأرب التي يقطنها أكثر من 2 مليون يمني أغلبهم نازحون عمل إرهابي جبان.

وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد دعا في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضع حدا لتصعيد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، وهجماتها التي تستهدف السعودية بشكل يومي.