مستجدات اللقاح ونتائج الجولات الرقابية.. الصحة والبلديات تستعرضان مؤشرات كورونا بالمملكة

تستعرض وزارة الصحة، الخميس، مستجدات لقاح كورونا وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنها تعقد الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا يكشف فيه الدكتور محمد خالد العبدالعالي المتحدث الرسمي للوزارة، مستجدات لقاحات كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخريطة الإصابات بالمملكة، والمؤشرات الوبائية.

وأشارت إلى أن المتحدث باسمها سيجيب عن أبرز الاستفسارات وسيكشف بالأرقام الإحصائيات، والخدمات الصحية المقدمة في المملكة، فضلًا عن الأوضاع العالمية لفيروس كورونا.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المؤتمر يشارك فيه، كذلك، نايف العتيبي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، ويستعرض خلاله نتائج الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، كما سيذكر فيه بالبروتوكولات الصحية.