بالصور.. «الأمن العام» ينهي تأهيل 363 ضابطًا للعمل الأمني

بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رعى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم الأربعاء 5/7/1442هـ، حفل تخرج 363 ضابطًا من دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام للضباط الخريجين رقم (7)، بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض.

وتأتي الدورة ضمن البرامج التأهيلية التي أدرجها الأمن العام ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي ومهني على قدر عالٍ من الكفاءة؛ حيث تلقى الخريجون تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار.

وفي ختام الحفل أثنى مدير الأمن العام على جهود الطلبة طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم فيها أن العمل الأمني أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب التفاني في خدمة الدين وطاعة ولاة الأمر والذود عنه.