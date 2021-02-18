بالفيديو.. تحذير من المخالفات المتعلقة بالبيئة: تتسبب في 16 ضررًا

حذَّرت القوات الخاصة للأمن البيئي، من مخاطر المخالفات المتعلقة بالبيئة، على صحة الإنسان والحياة الفطرية.

وقالت، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المخالفات المتعلقة بالبيئة تؤدي إلى خلل التوازن البيئي وانخفاض كمية المياه الجوفية والتأثير على الغطاء النباتي.

وعددت القوات الخاصة للأمن البيئي أضرار المخالفات كما يلي:

ــ الاحتطاب يؤدي إلى:

التصحر، وزحف الرمال

تعرية التربة وانخفاض كمية المياه الجوفية.

زيادة معدل غاز ثاني أكسيد الكربون.

ــ الصيد المخالف يؤدي إلى:

انقراض بعض الحيوانات.

تدهور أنظمة الحياة البرية.

اختلال التوازن البيئي.

ــ إشعال النار دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة يؤدي إلى:

حرائق

أضرار بالغطاء النباتي.

ــ الرعي في الأماكن المحظورة يؤدي إلى:

انحسار الغطاء النباتي.

ــ رمي المخلفات يؤدي إلى:

تلوث يهدد صحة الإنسان

يهدد الحياة الفطرية.

ــ نقل التربة وتجريفها يؤدي إلى:

تدهور التربة.

تدمير الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية.