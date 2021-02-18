وظائف هندسية بهيئة الطيران المدني

23:45 الأربعاء 17 فبراير 2021

05 رجب 1442 هـ 05 رجب 1442 هـ آخر تحديث 23:57 الأربعاء 17 فبراير 2021

05 رجب 1442 هـ 05 رجب 1442 هـ أعلنت هيئة الطيران المدني، الأربعاء، عن توفر وظائف هندسية شاغرة في الرياض، تضمنت وظائف مهندس ميكانيكي ومهندس كهربائي ومهندس تكاليف. ودعت الهيئة الراغبين في التقدم على هذه الوظائف ومعرفة تفاصيلها وشروطها الدخول على الرابط التالي: https://careers.gaca.gov.sa/

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