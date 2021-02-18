21 معيارا لتقييم معلمي التربية البدنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب 21 معيارا تخصصيا لمعلمي التربية الصحية والبدنية، تتنـاول بنيـة التخصـص وطـرق تدريسـه. وتصنـف هـذه المعاييـر فـي عـدة مجـالات، من أبرزها معرفة المفاهيم الأساسـية لعلـم التشـريح وتوظيفهـا، والإلمام بالمفاهيم الأساسية للتغذية، وعلم النفس الرياضي، وعلـم الحركـة والميكانيـكا الحيويـة، وتوظيفها فـي برامـج التربيـة الصحيـة والبدنيـة. ولفتت الهيئة إلى أن المعايير المهنية تشـكل البنيـة الأولـى لاختبـارات الترخيـص المهنـي للمعلميـن؛ إذ تبنـى عليهـا أسـئلة الاختبـار وإعـداد تقاريـر الأداء وفقـا لمكوناتهـا.

تخصـص تدريسـي

أوضحت الهيئة، في سياق وثيقة حديثة بعنوان «معايير معلمي التربية الصحية والبدنية»، أن المعاييــر التخصصيــة هي مــا ينبغــي علــى معلــم التربيــة الصحيــة والبدنيــة معرفتــه، وامتلاك القــدرة علــى أدائــه فــي التخصـص التدريسـي وطـرق تدريسـه، وتتضمـن المعـارف والمهـارات المرتبطـة بالتخصـص، ومـا يتصـل بهـا مـن ممارسـات تدريسـية فاعلـة، تشـمل تطبيـق طـرق التدريـس الخاصـة، والتحلـي بالسـمات والقيـم المتوقعـة مـن المعلـم المتخصـص.

معـارف ومهـارات

شدت الهيئة على أن التغيـر الاقتصـادي والتقنـي يفرض علـى المؤسسـات التربويـة الاعتنـاء بإكسـاب الطـلاب معـارف ومهـارات تتـلاءم مـع احتياجـات سـوق العمـل ومتطلبـات العصـر، وتسـهم فـي إعدادهـم للأدوار الإيجابيـة الفاعلة فـي مجتمعاتهم، وهو ما يتطلــب تغييــرا فــي وظائــف المدرســة ودور المعلــم، الــذي لــم يعــد مقصـورا علــى تلقيــن المعلومــات والمعـارف لطلابـه، أو تغطيـة محتـوى المنهـج فـي مـدة زمنيـة محـددة، بل امتد ليشـمل مسـاعدتهم على التعلم، والقيـام بـدور فاعـل فـي تهيئـة الطـلاب للحيـاة.

المعايير:

معرفة المفاهيم الأساسـية لعلـم التشـريح وتوظيفهـا فـي برامـج التربيـة الصحيـة والبدنيـة

الإلمام بمفاهيم علــم وظائــف أعضــاء الجهـد البدنـي وتوظيفهـا

المفاهيم الأساسـية لعلـم الحركـة والميكانيـكا الحيويـة

بيــان المفاهيــم الأساسـية للتعلـم الحركـي

المفاهيم الأساسية للياقة البدنية

المفاهيم الأساسية للتغذية

المفاهيم والمهارات الحركية الأساسية

معرفة أهم الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية

إدارة وتنظيم برامج التربية الصحية والبدنية وتطبيقاتها

المفاهيم الأساسية لعلم النفس الرياضي

مفاهيم التربية البدنية الخاصة

الفهم التام والمعرفة بالأسس النظرية والتطبيقية للألعاب الرياضية

ارتباط مجالات التربية الصحية والبدنية وتطبيقاتها

طرق تدريس التربية الصحية والبدنية

الإلمـام بمناهج التربيــة الصحيــة والبدنيــة وتطوراتهــا

اختيار إستراتيجيات متنوعة، لمساعدة الطالب على تحقيق أهداف التعلم

معرفة الأبحاث المعاصرة المرتبطة بالتدريس الفعال ومعوقات التعلم

بيان المفاهيم والقضايا المرتبطة بنمط الحياة الصحي

معرفـة عوامـل الأمــن والســلامة

الإســتراتيجيات والخطــط وتوظيفهــا