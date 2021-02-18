وأفاد منسوبو المراكز بأن الأدوات تنقص في المراكز بسبب تأخر الإمداد لها، مما تسبب في حرج لكثير منهم، في حين تمت إعادة جدولة بعض مواعيد المواطنين، لعدم تلقيهم الخدمة المناسبة في المراكز الصحية.
من جهتها، أوضحت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة أنه إشارة إلى وجود نقص في بعض المستلزمات، من أسطوانات أكسجين ومستلزمات طبية وتطعيمات، على الرغم من توافرها بالمستودعات، فإنه خلال الفترة الماضية كان هناك ترتيب لآلية عمل جديدة مع إدارة الإمداد، لصرف المواد الطبية والمستلزمات الطبية، وتم الاتفاق عليها بين إدارتي الصحة العامة والإمداد. وبناء على ذلك، يتم إدراج كل طلبيات المراكز الصحية، وجار العمل على إنجاز هذا الأمر بصفة مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر آلية الإمداد تؤخر المستلزمات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.