آلية الإمداد تؤخر المستلزمات الطبية

واجه بعض منسوبي مراكز الرعاية الصحية في المدينة المنورة نقصا في الأدوات الطبية بسبب الترتيبات الأخيرة التي تقيمها إدارة الإمداد.

وأفاد منسوبو المراكز بأن الأدوات تنقص في المراكز بسبب تأخر الإمداد لها، مما تسبب في حرج لكثير منهم، في حين تمت إعادة جدولة بعض مواعيد المواطنين، لعدم تلقيهم الخدمة المناسبة في المراكز الصحية.

من جهتها، أوضحت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة أنه إشارة إلى وجود نقص في بعض المستلزمات، من أسطوانات أكسجين ومستلزمات طبية وتطعيمات، على الرغم من توافرها بالمستودعات، فإنه خلال الفترة الماضية كان هناك ترتيب لآلية عمل جديدة مع إدارة الإمداد، لصرف المواد الطبية والمستلزمات الطبية، وتم الاتفاق عليها بين إدارتي الصحة العامة والإمداد. وبناء على ذلك، يتم إدراج كل طلبيات المراكز الصحية، وجار العمل على إنجاز هذا الأمر بصفة مستمرة.