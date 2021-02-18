السعودية اليوم / البرازيل تسجّل 56766 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية, 56766 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت أكثر من 9.97 ملايين إصابة بالفيروس, و242090 حالة وفاة.

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01:19ت م

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برازيليا 6 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية, 56766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1150 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت أكثر من 9.97 ملايين إصابة بالفيروس, و242090 حالة وفاة.// انتهى //01:19ت م0012

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